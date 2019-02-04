Bağdat'tan Donald Trump'ın Irak yorumuna tepki

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan birliklerinin Irak’taki varlığını sürdüreceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Salih, ABD’nin Amerikan askerlerinin Irak’ta kalması hususunda herhangi bir talepte bulunmadığını bildirerek, “Amerikan birlikleri, Washington ile Bağdat arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde Irak'ta bulunuyor ve asıl görevleri terörle mücadele etmektir. Irak hükümeti daha önce ABD’den birliklerinin sayısı ve misyonlarının belirlenmesini istemişti.” ifadelerini kullandı.

Dün akşam Amerikan CBS kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Irak'taki askeri varlığına ilişkin, "Irak'ta bir Amerikan askeri üssü bulundurmak çok önemli. Böylece İran'ı yakından izleyebiliriz.” demişti.