Berhem Salih’ten Trump’a sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir yetkili Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşerek, Trump'ın Salih tarafından yöneltilen Amerikan güçlerinin sayısı ile görev süresi konusundaki çağrısı dolayısıyla rahatsız olduğunu dile getirdi.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, ABD’li bir yetkili bugün Berhem Salih ile iletişime girerek, Trump'ın Irak Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki talebi nedeniyle pek memnun olmadığını bildirdi.

Berhem Salih ise bu sözlere karşı “ Trump’ın sloganı Önce Amerika ise benim de sloganım ilk ve son Iraktır; işte bu yüzden de Trupm'ın aldığımız karara saygı duyması gerekiyor” dedi.

Berhem Salih Pazartesi günü Bağdat’ta düzenlenen Siyasi gruplar toplantısı sırasında “ABD Başkanı Donlad Trump’ın İran ve Irak’la ilgili iddialarına şaşırıyoruz. Trump, Irak'ta bulunan birliklerinin İran'ı izlemesi konusunda Bağdat'tan izin almamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Cumhurbaşkanı bu toplantı kapsamında ilaveten, ABD’nin Irak’ta görev yapan asker sayısını açıklamasını beklediklerini söylemişti.