Irak meclisinde yabancı güçler meselesi ele alınacak

Irak Meclis Başkanı Muhammed Helbusi, "Yabancı güçlerin Irak'tan çıkarılması için 55 milletvekilinin imzalı talebini aldık. Bunu Mart ayında başlayacak oturumlarda ele alacağız" dedi.

Rudaw'a göre, Helbusi, Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için yasa çıkarmakla ilgili Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin tutum belirlemesinin önemli olduğunu söyledi.

Ülkesinin terörle mücadelede uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Helbusi, sözlerine şunları ekledi:

“Meclis olarak yabancı güçlerin Irak'tan çıkarılması için 55 milletvekilinin imzalı talebini aldık. Bunu Mart ayında başlayacak oturumlarda ele alacağız. Ama önce Irak'ın istikrara kavuşmasını beklemeliyiz, daha sonra yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını konuşalım.”