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18 Mart 2019 - 14:39

Yeni Zelanda halkı camilere çiçek bıraktı

Yeni Zelanda halkı camilere çiçek bıraktı

Yeni Zelanda halkı terörist saldırı sonrası camilerin önüne çiçekler ve notalar bıraktı.

indir 26 MB

News Code 1877434
Muhammed BURHAN

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