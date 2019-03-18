https://tr.mehrnews.com/news/1877434/ 18 Mart 2019 - 14:39 News Code 1877434 Video Video 18 Mart 2019 - 14:39 Yeni Zelanda halkı camilere çiçek bıraktı Yeni Zelanda halkı terörist saldırı sonrası camilerin önüne çiçekler ve notalar bıraktı. indir 26 MB News Code 1877434 Muhammed BURHAN Ekler Yeni Zelanda Terörist saldırı cami saldırısı Video İlgili haberler Fuat Oktay'dan flaş 'Yeni Zelanda' açıklaması Yeni Zelanda'daki terör saldırısı şüpheli bir olay Yeni Zelanda'da şüpheli paket alarmı! Yeni Zelanda'daki cami saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi
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