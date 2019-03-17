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17 Mart 2019 - 09:06

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

Sputnik'in haberine göre, katliamda hayatını kaybeden kurbanların kimliklerinin aileleriyle paylaşıldığını kaydeden Bush, kimlik bilgilerinin kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, dün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen saldırıda 49 kişi yaşamını yitirmişti.

News Code 1877390
Muhammed BURHAN

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