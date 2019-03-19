Yeni Zelanda bu saldırının hesabını sormazsa biz sormasını biliriz

Karadeniz Ereğli'deki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırısıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sputnik'e göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı hakkında, "Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz. 50 Müslümanı katledecek, 'yasada madde yok' denecek. Yasal düzenleme yap. Biz bir hata yaptık, idamı kaldırdık." ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Yeni Zelanda'daki katilin silahına yazdığı isimlere, tarihlere dikkat ettiniz değil mi? Elin oğlu Yeni Zelanda'da medeniyetimize karşı düşmanlığını en kanlı şekilde oraya seriyor. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz sormasını biliriz." diye konuştu.