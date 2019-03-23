Yeni Zelanda Başbakanı ölümle tehdit edildi

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Yelanda'daki katliamdan sonra müslümanlara karşı tutunduğu tavır ile herksin takdirini toplayan Başbakan Ardern, İslam karşıtları tarafından ölümle tehdit edildi.

Yeni Zelanda polisi Başbakan Ardern'in en az iki ölüm tehditi aldığını bildirdi:

İlk tehdit iki gün önce İslam karşıtı ve ‘beyaz ırkın üstünlüğünü' savunan nefret söylemi ile dolu bir Twitter hesabından geldi. Bir silah fotoğrafının da eklendiği mesajda, Ardern'i hedef alan "Sırada sen varsın" ifadesi paylaşıldı.

Jacinda Ardern, dün Christchurch'deki Alnoor ve Linwood camilerinde hayatını kaybedenler için Yeni Zelanda'nın tüm kentlerinde düzenlenen anma törenine katılmıştı.

Geçtiğimiz Cuma günü Yeni Zelanda'da düzenlenen terör saldırıları sonucu 50 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de ağır yaralanmıştı.