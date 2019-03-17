Yeni Zelanda'daki terör saldırısı şüpheli bir olay

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclisin açık oturumunda konuşan Laricani, bu terörist saldırıyı şiddetle kınayarak, “Bu alarm verici bir olaydı. Bütün ülkelerin güvenlik tedbirleriyle birlikte bu terör olayının kökenine dikkat etmesi gerekiyor. Bu tür sinsi terörist eylemleri bazen farklı bir görünüme sahiptir, ancak doğası aynıdır.” dedi.

Bu terörist olayın kolaylıkla atlatılmaması gerektiğine vurgu yapan Laricani sözlerini şöyle devam etti:

“Son yıllarda İslam düşüncesi hakkında yürütülen kara propagandalar ve İslamofobiden bu sonuç ortaya çıkmıştır. Elbette ki bu saldırının şüpheli bir olay olduğuna inanıyoruz. Bu saldırı İslamofobi gerekçesiyle mi yapıldı yoksa ırkçılık akımıyla mı alakalı? Bu olaya hangi devletler katkıda bulundu? Olayın boyutları belirlenmeli.”

Bunlara ilave olarak Laricani, “İran Dışişleri Bakanlığı bu konuyu İslam İşbirliği Teşkilatı ve İİT Parlamento Birliği Genel Sekreterliği vasıtasıyla takip etmeli.” diye konuştu.