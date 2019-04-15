https://tr.mehrnews.com/news/1877952/ 15 Nisan 2019 - 15:30 News Code 1877952 Video Video 15 Nisan 2019 - 15:30 Rusya'dan S-300 hava savunma sistemi denemesi Rusya, gerçekleştirdiği bir tatbikatta yerli yapımı S-300 hava savunma sistemini başarıyla test etti. indir 5 MB News Code 1877952 Ruya FEREYDUNI Ekler Rusya, füze denemesi S-300 hava savunma sistemi İlgili haberler Rusya'dan ABD'nin S-400 tehdidine yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'S-400' açıklaması Türkiye'ye ikinci bir S-400 hava savunma sistemi satmaya hazırız Rusya'dan S-400 açıklaması: Teslimat sorunsuz ilerliyor! S-400'ler Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak
yorumunuz