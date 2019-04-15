  1. Video
15 Nisan 2019 - 15:30

Rusya'dan S-300 hava savunma sistemi denemesi

Rusya'dan S-300 hava savunma sistemi denemesi

Rusya, gerçekleştirdiği bir tatbikatta yerli yapımı S-300 hava savunma sistemini başarıyla test etti.

indir 5 MB

            

News Code 1877952
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    Mehr Arena