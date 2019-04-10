Türkiye'ye ikinci bir S-400 hava savunma sistemi satmaya hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'nin Patriot hava savunma sistemleri satmaması halinde Türkiye'nin Rusya'dan ikinci bir S-400 hava savunma sistemi alabileceğine ilişkin açıklaması soruldu.

Peskov soru karşısında, "Askeri-teknik işbirliği Rusya'nın pek çok yabancı ülkeyle işbirliğinin çok önemli bir boyutu. Bu tip işbirliği, ilişkilerin gelişmesinde özel bir noktada olunduğunu gösteriyor. Bu Türkiye konusunda da geçerli" vurgusunu yaptı.

Sputnik'e göre, Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: "Rusya buna (Türkiye'ye ikinci bir S-400 sistemi sevk etmeye) açık. Rusya bunun için gerekli olan teknolojik olanak ve becerilere sahip. Rusya elbette ki askeri-teknik işbirliğinin geliştirmesine yardımcı olacak olanakların arayışında. Bu tamamıyla normal bir süreç."