Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'S-400' açıklaması

Eyüp'te cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, S-400 alımı konusunda ABD'li yetkililerin söylemlerini hatırlatarak "ABD'nin şu andaki söylemleri çok yanlış. Biz S-400 sürecin bitirdik. S-400 ile ilgili ödemelerimiz devam ediyor." dedi.

"Bizim ABD'ye teklifimiz, 'Sizden patriotları alalım' idi. ABD uygun şartlarda bize tanımadı. Biz de bu nedenle şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. Temmuz ayında teslimat başlayacak" diyen Erdoğan, F-35 tartışmaları konusunda da şunları söyledi:

"F-35 konusunda önüne gelen bir şeyler söylüyor. Çok kısa bir süre içinde dördüncüyü de teslim edecekler. Pilotlarımız da bir General öncülüğünde ABD'de eğitimlerini sürdürüyor. Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısı için oradaydı. NATO Genel Sekreteri'nin yaptığı konuşma manidardır. Adeta 'NATO ülkesi üyelere herhangi bir yaptırım doğru değildir, hepsine ihtiyacımız var' ifadesini kullandı. Daha önce de 'Biz üyelerimizin hangi silahı alacağına müdahale edemeyiz' demişti."

Türkiye-Rusya ilişkilerine de değinen Erdoğan, "Doğalgaz noktasında Rusya ile olan ilişkimiz çok güçlü. Bunlarla birlikte Rusya ile aramızdaki kültür ve sanat noktasındaki ilişkileri de geliştirmek adına düzenlenecek bir brifingle bunları görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.