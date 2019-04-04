Rusya'dan ABD'nin S-400 tehdidine yanıt

Gazetecilere konuşan Gruşko, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'nin S-400'ler ve NATO üyeliği arasında bir seçim yapması yönündeki tehdidini değerlendirdi.

Gruşko, "ABD'nin müttefiklerine karşı her konuda baskı yapmak için her türlü imkanı kullanmaktan çekinmediği açıkça biliniyor" dedi.

Gruşko, ABD'nin kimden gaz alınacağı, kiminle dostluk kurulup kiminle kurulmayacağı, kime karşı yaptırım uygulanacağı, kime, nasıl oy verileceği, hangi ülkelerdeki rejimlerin demokratik, hangi ülkelerdekilerin demokratik olmadığı, hangilerinin değiştirilmesi konusunda baskı uyguladığını kaydetti.

"ABD bu konularda baskı için kullanacağı yöntem, ifade arasında seçim yapmakta tereddüt etmiyor. Bu nedenle Türkiye'ye yapılan baskı şaşırtıcı değil" diyen Gruşko, burada ekonomik çıkarların söz konusu olduğunun açık olduğunu vurguladı.

"Amaç kendi silahlarının istemeleri"

Sputnik'e göre, Gruşko, "ABD tüm diğer müttefiklerinde olduğu gibi Türkiye'nin de kendi silahlarını almasını istiyor. Avrupa'nın askeri bütçelerini yüzde 2 artırmasını istemelerinin nedeni de bundan başkası değil" dedi.

Gruşko, bu talebin karşılanması halinde NATO bütçesinin, tamamı ABD silahlarına gitmesi istenen, 400 milyar dolar gibi kozmik bir rakama ulaşacağını ifade etti.

"Washington böylece ayrıca doğrudan Avrupa'nın ABD'den bağımsız olarak bir askeri endüstri kompleksi kurmasını engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtiyor. Özellikle de Avrupa yapımı tankların, askeri uçakların, gemilerin ve diğer başka silahların…" diyen Gruşko, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ABD Kongresi'nde ‘Avrupa'nın ABD'nin gücünü yansıtmaya yönelik bir platform' olduğunu söylemişken, Washington'dan gelen bu tür açıklamaların şaşırtıcı olmadığını ifade etti.