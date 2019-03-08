S-400'ler Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör masasında soruları yanıtladı. Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye, 90'lı yıllardan itibaren ciddi, önemli bir hava ve füze tehdidi altında. Bunu biz öngördükten ve değerlendirdikten sonra hava sistemlerinin temini ve tedariki için çalışmalar yapıldı ve bunlar 2011'den sonra daha yoğunluk kazandı. Türkiye artık pazar olmaktan bıktı. Ortak üretim yapacağız, teknoloji transferi yapacağız, biz de üretici olacağız. Dolayısıyla biz de artık geldiğimiz noktanın bilincindeyiz. İmzalar atıldı, tedarik süreci devam ediyor. Bizim S-400'ü almamız bir zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız. Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor.

Suriye krizinin başlangıcında NATO'ya yaptığımız müracaat çerçevesinde Amerika, Almanya, Hollanda'dan bataryalar gelmek suretiyle bizim buradaki güvenliğimize katkı sağladılar. Fakat şunu da gördük, belli bir süre sonra onlar buradan ayrıldılar. Şu anda ülkemizde hava savunmamıza katkı sağlayan bir İspanya var bir de İtalyanlar var. Şunu gördük, bizim mutlaka bunlardan sahip olmamız lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Patriotlar konusunda da faaliyet ve temaslarını sürdürüyor. F-35'leri vermeyiz denilmesi hukuksuzluktur. F-35'le S400'ün etkileşmeyeceği bir noktayı gelin bulalım diyoruz. Bunun kongreden geçmesi mümkün değil diyorlar ama bununla ilgili temaslarımız sürüyor.