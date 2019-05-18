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18 Mayıs 2019 - 11:32

Galatasaray'dan dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Galatasaray'dan dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Galatasaraylı futbolcular ve teknik kadro şampiyon olunması durumunda toplam 10 milyon TL prim alacaklar. Feghouli, Belhanda, Nagatomo ve Mariano’nun sözleşmesinde zaten prim olduğu için 10 milyon TL’den pay almayacaklar.

Yarın Türk Telekom Stadı'nda Başakşehir'i yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da yönetimden futbolculara adeta yasal doping geldi. Galatasaray bu sezon şampiyonluğunu ilan ederse futbolcular ve teknik kadroya toplam 10 milyon TL prim verilecek.

4 futbolcu ortak değil!

Bu 10 milyon TL'lik primden sözleşmesinde zaten şampiyonluk primi yazılı olan Feghouli, Belhanda, Nagatomo ve Mariano faydalanmayacak.

15 futbolcu işki yaşayacak

Galatasaray'da 15 futbolcu Sarı-Kırmızılı forma ile ilk şampiyonluğunu yaşayacak. Galatasaray'daki ilk şampiyonluğunu yaşayacak isimler ise şunlar:

Heyecanla bekliyorlar...

Diagne, Onyekuru, Ndiaye, Marcao, Luyindama, Mitroglou, Emre, İsmail Çipe, Muğdat, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan.

Kaynak: Takvim

News Code 1878689
Azar MAHDAVAN

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