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8 Haziran 2019 - 18:51

Japonya, yeni hızlı trenini test etti

Japonya, yeni hızlı trenini test etti

Japonya, saatte 360 km hıza ulaşabilen yeni hızlı trenini test etti.

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News Code 1879104
Azar MAHDAVAN

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