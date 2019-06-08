https://tr.mehrnews.com/news/1879104/ 8 Haziran 2019 - 18:51 News Code 1879104 Video Video 8 Haziran 2019 - 18:51 Japonya, yeni hızlı trenini test etti Japonya, saatte 360 km hıza ulaşabilen yeni hızlı trenini test etti. indir 7 MB News Code 1879104 Azar MAHDAVAN Ekler Japonya Tren tren yolculuğu İlgili haberler Tahran-Ankara tren seferleri yakın gelecekte başlıyor Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi Tahran ile Ankara arasında tren seferleri başlıyor Azerbaycan İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakanı İran'da
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