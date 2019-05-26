  1. Ekonomi
26 Mayıs 2019 - 12:24

Tahran-Ankara tren seferleri yakın gelecekte başlıyor

Tahran-Ankara tren seferleri yakın gelecekte başlıyor

İran Demiryolları Şirketi Genel Müdürü Said Rasuli, Tahran-Ankara arasındaki tren seferlerinin yakın gelecekte başlayacağını açıkladı.

Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan İran Demiryolları Şirketi Genel Müdürü Said Rasuli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Tahran ile Ankara arasındaki tren seferlerinin yakın gelecekte başlayacağını bildirdi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un Tahran ziyareti sırasında Tahran-Ankara tren seferlerinin yeniden başlatılması için mutabakata varıldığını hatırlatan Rasuli, “Tahran-Ankara tren seferlerinin yeniden başlatılması için uzmanlar seviyesindeki görüşmeler tamamlandı ve proje yakında hayata geçecek.” açıklamasını yaptı.

Rasuli, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Türkiye Demiryolu İdareleri arasında, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) vagonlarının Türkiye sınırlarında hareketine ilişkin, İran Demiryolları tarafından hazırlanan Altı Taraflı Mutabakat Zaptı taslağının nihaileştiğini bildirdi

Konya ilişkin Said Resuli yaptığı son açıklamada, "İran, Tahran-Ankara demiryolu hattı projesine başlamak için hazırdır. Proje hayata geçerse vatandaşlarımız temmuz ayında yolculuk yapabilecek" demişti.

News Code 1878874
Muhammed BURHAN

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