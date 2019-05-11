Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi

Uzun süredir devam eden ve tartışma yaratan yeni banliyö hattı çalışmasında son olarak Tarihi Haydarpaşa Garı’nın peronlarına giren rayların yenilemesi sırasında yeni arkeolojik buluntular rastlandığı belirtildi.

Haydarpaşa Garı'na ait İHA tarafından çekilen görüntülerde geniş bir alana yayılan kent gözler önüne serilirken, kalıntıların 500 metre uzaklıktaki Ayrılık Çeşme durağına uzandığı öğrenildi.

"Arkeologlar ve tarihçiler çalışıyor"

Oldukça geniş bir alana yayıldığı belirlenen arkeolojik buluntularla dolu alanın 1700 yıl kadar öncesine dayandığı tahmin ediliyor. Buluntuların, Roma dönemi olan 4. yüzyıla dayandığı belirtiliyor. Roma döneminde liman kenti olarak kullanıldığı değerlendirilen arkeolojik alandaki çalışmalar, uzman arkeologlar ve sanat tarihçileri tarafından yürütülüyor.

2018 yılının Temmuz ayında mühendislerin arkeolojik buluntularla ilk kez karşılaşması üzerine Haydarpaşa Kentsel ve Tarihi SİT Alanı’nda bulunmaya başlayan arkeolojik eserler, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararlarıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetimine verilmişti.