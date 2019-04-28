Tahran ile Ankara arasında tren seferleri başlıyor

Bugün İran ile Türkiye arasında demiryolu taşımacılığı konusunda birkaç anlaşmaya imza atıldı. İran Demiryolları Şirketi Genel Müdürü Sait Rasuli, Tahran’da düzenlenen imza töreni sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Bugün TCDD Genel Müdürü’ne ev sahipliği yaptık ve daha önce iki ülke arasında sağlanan bazı anlaşmaları nihaileştirdik." dedi.

İran ve Türkiye demiryolları arasındaki trenle yolcu taşımacılığının Ramazan ayından sonra başlayacağını açıklayan Rasuli, "İlk yolcu treni Temmuz 2019’dan itibaren Türkiye’ye göndermeye hazırız." ifadesini kullandı.

İran'ın Çeşme Süreyya bölgesinden Türkiye'nin Kars kentine yeni bir demiryolu hattının kurulması konusunda da Türk tarafıyla anlaşma sağlandığını söyleyen Rasuli, "Bunlara ilave olarak Türk tarafı ile Ramazan ayından sonra İran, Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeler arasındaki sağlanan anlaşmayı tamamlamak için bir toplantı yapma hususunda anlaştık." diye konuştu.