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1 Temmuz 2019 - 20:02

İranlı Azeri sanatçıdan müzik şöleni

İranlı Azeri sanatçıdan müzik şöleni

İran'ın ünlü Azeri sanatçısı Vadoud Moazzenzadeh dün gece Tahran'daki Vahdet Salonu'nda müzik severlerle buluştu.

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News Code 1879603
Azar MAHDAVAN

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