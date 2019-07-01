https://tr.mehrnews.com/news/1879603/ 1 Temmuz 2019 - 20:02 News Code 1879603 Video Video 1 Temmuz 2019 - 20:02 İranlı Azeri sanatçıdan müzik şöleni İran'ın ünlü Azeri sanatçısı Vadoud Moazzenzadeh dün gece Tahran'daki Vahdet Salonu'nda müzik severlerle buluştu. indir 30 MB News Code 1879603 Azar MAHDAVAN Ekler Vahdet Salonu Müzik İran'da müzik Azeri Türkçesi İlgili haberler İran, Uluslararası Dünya Müzik Fuarı'na katılacak İranlı yönetmen Ahmet Kaya'nın hayatını beyaz perdeye taşıyor Tahran'da Beethoven'ın 250. doğum günü anısına konser Tahran’da "Klasikten Çağdaşa" müzik festivali
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