İranlı yönetmen Ahmet Kaya'nın hayatını beyaz perdeye taşıyor

Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan “AHMEDO İki Gözüm” adlı filmin çekimleri başladı. Film 16 Kasım 2019'da 27 ülkede aynı anda vizyona girecek.

Bu filmin çekimleri, Ahmet Kaya'nın 16 Kasım 2000'de öldüğü Paris'te başladı, Malatya ve İstanbul'da devam edecek.

Posta'nın haberine göre, İranlı Adnan Osman Shanaz'ın yönettiği filmde Ahmet Kaya'yı kimin canlandırdığı sır gibi saklanıyor.

Ahmet Kaya, Türkiye'de 1980'ler ve 1990'larda çıkardığı albümler ve verdiği konserlerle tanınmış ünlü müzik sanatçısı ve bestecidir.