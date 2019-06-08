İran, Uluslararası Dünya Müzik Fuarı'na katılacak

İranlı besteci Behzad Abdi’nin şefliğinde büyük performanslara imza atan “Khonyagaran Mehr Orkestrası" bu sene 25’incisi Finlandiya’nın Tampere kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Dünya Müzik Fuarı’nda (WOMEX) konser verecek.
İran'da müzik alanında faaliyet gösteren "Khonyagaran Mehr Orkestrası", her yıl 90 ülkeden binlerce katılımcının iştirak ettiği etkinlikte performans gösterecek.
25. Uluslararası Dünya Müzik Fuarı (WOMEX) önümüzdeki 23-27 Ekim 2019 tarihleri aradında Finlandiya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
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