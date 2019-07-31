Zarif: ABD'nin müşterisi nükleer silaha da sahip olabilir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un İran iddiasına tepki gösterdi.

Zarif attığı tweette, “3 binden fazla ABD’liyi öldür ama ABD'nin (silah) müşterisi olarak kalırsan nükleer silaha da sahip olabilirsin. Hatta ABD size yardımcı olabilir.” dedi.

Zarif paylaşımında kinayeli bir dille 11 Eylül saldırılarına değiniyor.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini ileri sürmüştü.

Zarif, son ayda başkent Tahran'da düzenlenen kimyasal silah karşıtı bir konferansta yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin iddialarının aksine İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını yinelemişti.