Irak'ta petrol kuyularına saldırdı önlendi

Rusya merkezli RT Arabic kanalına göre, Salahaddin Operasyonu komutanlarından Yüzbaşı Saad Muhammed, “Irak güçleri, DEAŞ’li teröristlerin Salahaddin vilayetindeki Acil ve Allas petrol kuyularına yönelik hafif silahlarla düzenlediği saldırıyı önledi.” dedi.

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı, saldırı sırasında güvenlik görevlilerinden ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın ülkede hezimete uğratıldığının duyurulduğu Aralık 2017'den bu yana ilk kez böyle bir saldırı düzenlemesi dikkati çekti.