İran ile Kuzey Kore arasındaki ekonomik ilişkiler geliştirilmeli

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Tahran’a gelen Kuzey Kore Yüksek Meclis Başkan Yardımcısı Pak Chol-min ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri konuştu.

Bu görüşmede Laricani, İran ile Kuzey Kore ilişkilerini değerlendirerek, “Tahran, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için yapılan önerileri memnuniyetle karşılamaktadır. Bu alanda İran-Kuzey Kore kapasiteleri değerlendirilmeli.” dedi.

Kuzey Kore’nin Amerikalıların tek taraflı taleplerine yönelik akıllıca karar vererek hareket ettiğini belirten Laricani, şunları kaydetti:

“Amerikalılar Kuzey Kore ile adil bir anlaşma yapmayı hedeflemiyorlar. Onlar Kuzey Kore’yi silahsızlandırıp baskı uygulamayı amaçlıyorlar. Kuzey Kore lideri, Amerikalılarla müzakerelerde başarılıydı ve hedeflerine ulaşmalarına izin vermedi.”

Kuzey Koreli yetkili de bu görüşmede “İki ülke tüm alanlarda özellikle ekonomik alandaki işbirliğini geliştirmeli.” diye konuştu.