Büyük devlertler ABD'nin zorbalığa alışmasına izin vermemeli

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, bugün sabah saatlerinde Hindistan’ın Tahran Büyükelçisi Gaddam Dharmendra ile bir araya gelerek, görüş teadisinde bulundu.

Laricani bu görüşmede İran ile Hindistan arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurarak, “Hindistan büyük bir ülkedir. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için kullanılması gereken özel bir kapasite var” dedi.

Bazı ülkelerin İran ile Hindistan arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesini istemediklerini belirten Laricani, “İran ve Hindistan bu ülkelerin başarılı olmasına izin vermemeli ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye çalışmalı” ifadesinde bulundu.

İran ile Hindistan’ı “eski ve köklü uygarlıklar” olarak nitelendiren Laricani, ABD’nin uluslararası alanda olumsuz etki bıraktığını ve standart kuralları çiğnediğini söyledi.

Laricani konuya ilişkin olarak, “Bu durumda büyük güçlerin yaptırımlarına dayanmayan küçük devletlerden hiçbir şey beklemiyoruz. Fakat Büyük devletlerin ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları karşısında kayıtsız kalmamalarını istiyoruz. Çünkü eğer ABD’liler zorbalığa alışırlarsa yakında onları da zorlayacaklar” diye konuştu.

Laricani sözlerinin devamında İran ile Hindistan’ın bölgede güvenlik ve istikrar yaratabileceğinin yanı sıra enerji ve yeni teknolojide birbirlerini tamamlayabileceğini vurguladı.

Hindistan’ın Tahran Büyükelçisi Gaddam Dharmendra da ülkesinin İran’la olan ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti.