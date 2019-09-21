İran Meclis Başkanı Laricani yarın Kazakistan'a gidecek

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenecek 4. Avrasya Ülkeleri Parlamento Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere yarın bu ülkeye gidecek.

“Büyük Avrasya: Diyalog Güven Ortaklık” konulu Avrasya Ülkeleri Parlamento Başkanları Toplantısı 23-24 Eylül’de gerçekleşecek.

Kazakistan parlamentosu himayesinde yapılacak toplantıya 46’dan fazla ülke katılıyor.

Parlamentolar arası diyaloğun güçlendirilmesi, Avrasya ülkeleri arasındaki yapıcı işbirliğinin sağlanması ve bu ülkeler arasında çok taraflı ve doğrudan etkileşimin kurulması söz konusu toplantının en önemli hedefleri arasındadır.

Toplanıya katılacak olan temsilciler sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına dair son görüşlerini de paylaşacak.