Türkmenistan ile ticari ilişkileri geliştirmeye hazırız

Türkmenistan’ın Tahran Büyükelçisi Ahmet Kurbanov ile bir araya gelen Razavi Horasan Valisi Alirıza Razm Hüseyni, “Yatırım sektöründeki ticari ilişkileri gelirtirmek için Türkmenistan’la işbirliği yapmaya hazırız” dedi.

Razm Hüseyni sözlerine şu ifadeleri ekledi:

“Razevi Horasan her yıl 30 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı için Türkmenistan vilayetleri ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük bir kapasiteye sahiptir. Bu nedenle bu yöndeki her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz.”

Türkmenistan’ın Tahran Büyükelçisi Ahmet Kurbanov de ülkesinin İran’la olan ticari ilişkilerini geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Kurbanov ilaveten, Türkmenistan ile İran arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde kullanılabilecek birçok ortak nokta olduğunu bildirdi.