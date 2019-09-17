İran'ın Kazvin eyaletinde korkutan deprem!

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, dün yerel saatle 21:28’de İran’ın Kazvin ve Gilan eyaletlerinin sınırında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kazvin eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Kudretullah Mehdi Hani, yaşanan depremin merkez üssünün Gilan eyaletindeki Cirindih 23 ve Kazvin’deki Mahmudabad Numune ile Kuhin şehirlerinin 24 kilometre uzaklığında olduğunu bildirdi.

Mehdi Hani, depremde kimsenin zarar görmediğini yalnızca bir kişinin yaralanarak tedavi altına alındığını söyledi.

Kazvin eyaleti Kriz Yönetimi Merkezi Genel Müdürü, dün geceki depremin ardından herhangi bir artçı depremin yaşanmadığını da sözlerine ekledi.