İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; gece yarısı itibariyle sabah saat 05:31'e kadar İstanbul'da 10 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 1.9 olarak kaydedildi.

Artçılar sürecek

4,6 ve 5,8'lik deprem lerin ardından günlerdir devam eden artçı sarsıntılarla ilgili konuşan deprem uzmanı YTÜ Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, "5,8'den sonra artçılar tabii ki olacak ki oluyor da. Sanıyorum 2'den büyük 400'e yakın artçı oldu ve bunların bazıları 4 bazıları 5'e bile çıkabilir. Vatandaşlarımızın bunlar olduğunda hemen 'büyük deprem geliyor' diye düşünmemeleri gerekir çünkü daha birkaç hafta hatta 1 aya kadar daha artçıları yaşama durumumuz olabilir. Şimdiden bunu bilmekte fayda var. Ancak deprem şu saatte olur şu gün olur dedikodularına inanmamakta fayda var. Bunlara itibar etmesinler" demişti.

Ne olmuştu?

İstanbul'da 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yaratmış, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurmuştu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar tatil edilirken Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesindeve Kocaeli'de de hissedilmişti.