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21 Şubat 2020 - 12:15

Meşhed halkı sandık başında

Meşhed halkı sandık başında

Meşhed halkı 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği Seçimleri için bugün sandık başına gitti.

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News Code 1884680

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