https://tr.mehrnews.com/news/1884680/ 21 Şubat 2020 - 12:15 News Code 1884680 Video Video 21 Şubat 2020 - 12:15 Meşhed halkı sandık başında Meşhed halkı 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği Seçimleri için bugün sandık başına gitti. indir 8 MB News Code 1884680 Ekler Video Meşhet Genel Seçimler Meclis Seçimleri İran İlgili haberler Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı İran hükümeti ile halkı ABD'nin yaptırımlarını hiç önemsemiyor İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei oyunu kullandı İran'da seçim heyecanı İran halkı bugün sandık başında İslam Devrimi Lideri'nden İran halkına seçim tavsiyesi
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