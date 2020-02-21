Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri kapsamında oyunu İran Seçim Merkezi’nde kullandı.

İranlı seçmenler, 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri için bugün sandık başına gitti.

Ülkede 290 sandalyenin bulunduğu meclisteki milletvekillerini seçmek için 57 milyon 918 bin seçmen 208 seçim bölgesinde kurulan 55 bin sandıkta oy kullanıyor.

İran'da 2 milyon 931 bin 716 kişi ise ilk defa oy kullanacak.