İran hükümeti ile halkı ABD'nin yaptırımlarını hiç önemsemiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin İranlı yetkililere yönelik son yaptırım kararına tepki göstererek, "Bu karar Amerikan rejiminin azami baskı politikasının başarısızlığından başka bir şey değildir" dedi.

Musevi sözlerine şöyle devam etti:

"83 milyondan fazla İranlıya karşı ekonomik terörizm ve azami baskı uygulamadan sonuç alamayanlar şimdi de çaresizlik ve umutsuzluk içinde seçimleri hedef almıştır. Bunlar İran demokrasisi ve seçimlere katılımdan çok korktuklarını gösteriyor"

“Tahran hükümeti, İran halkı ve İslam Cumhuriyeti'nin tüm kurumları korkaça alınan yaptırımları hiç önemsemiyor” diyen Musevi, İran’ın parlak bir ileriye doğru giden yolunu güçlü bir şekilde izleyeceğini aktardı.

Musevi, eninde sonunda ABD’lilerin İran halkının iradesi karşısında boyun eğeceğine inandığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı (ABD), İran Anayasa Koruma Konseyi ile Seçim Gözetleme Komitesi üyesi beş ismi kara listeye almıştı.