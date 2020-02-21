İran halkı bugün sandık başında

İranlı seçmenler, 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri için bugün sandık başına gitti.

Ülkede 290 sandalyenin bulunduğu meclisteki milletvekillerini seçmek için 57 milyon 918 bin seçmen 208 seçim bölgesinde kurulan 55 bin sandıkta oy kullanıyor.

İran'da 2 milyon 931 bin 716 kişi ise ilk defa oy kullanacak.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, saat 18.00'de sona erecek.

Seçimlere katılmak için başvuruda bulunan 16 bin 33 kişiden 7 bin 148’inin adaylığı onaylandı. Buna göre, 290 sandalyelik meclisteki her bir sandalye için 24 aday yarışıyor.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri kapsamında oyunu Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde kullandı.

Burada basın mensuplarına konuşan Devrim Lideri, seçim hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Birincisi; seçim günü ulusal bir gündür. Dolayısıyla ülke çapındaki tüm aziz vatandaşları tebrik ediyoruz. İkincisi; milletin medeni haklarına kavuşacağı gündür. Bugün milletimiz seçimlere katılarak ülkeyi yönetmede iştirak ediyorlar. Üçüncüsü ise yerine getirilmesi gereken dini bir görevdir.”

Ayetullah Hamanei, “Seçim ülkenin ulusal çıkarlarını garanti ediyor. Ülkenin ulusal çıkarlarıyla ilgilenen herkes (bugün) seçimlere katılacaktır” ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, İranlı seçmenlerin en erken saatlerde sanık başına gitmelerini tavsiye etti.