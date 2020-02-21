İslam Devrimi Lideri'nden İran halkına seçim tavsiyesi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri kapsamında oyunu Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde kullandı.

Burada basın mensuplarına konuşan Devrim Lideri, seçim hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Birincisi; seçim günü ulusal bir gündür. Dolayısıyla ülke çapındaki tüm aziz vatandaşları tebrik ediyoruz. İkincisi; milletin medeni haklarına kavuşacağı gündür. Bugün milletimiz seçimlere katılarak ülkeyi yönetmede iştirak ediyorlar. Üçüncüsü ise yerine getirilmesi gereken dini bir görevdir.”

Ayetullah Hamanei, “Seçim ülkenin ulusal çıkarlarını garanti ediyor. Ülkenin ulusal çıkarlarıyla ilgilenen herkes (bugün) seçimlere katılacaktır” ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, İranlı seçmenlerin en erken saatlerde sanık başına gitmelerini tavsiye etti.

İran halkı, bugün 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri için sandık başına gidecek.