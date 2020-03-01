Liverpool'un hayalleri suya düştü

Ligin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Watford'a 3-0 gibi farklı bir skorla yenilen Liverpool'u yıkan goller maçın ikinci yarısında 54. ve 60. dakikalarda Ismaila Sarr ve 72. dakikada ise Troy Deeney'den geldi.

Vicarage Road'ta müthiş bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip Watford bu galibiyetle 27 puana yükselerek averajla düşme hattından kurtuldu.

Ligde üst üste 18 maç kazanarak Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı "İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna" ortak olan Liverpool, bu mağlubiyetle ligin yeni rekorunu kırma şansını da kaybetti.

Liverpool, Manchester United beraberliğinin ardından 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Kaynak: Euronews