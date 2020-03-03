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3 Mart 2020 - 17:05

İran'dan FIFA'ya milli maçların ertelenmesi için çağrı

İran'dan FIFA'ya milli maçların ertelenmesi için çağrı

İran Futbol Fedrasyonu ve 8 Asya ülkesi, Dünya Kupası eleme aşamasında milli maçların ertelenmesi çağrısında bulundu.

El-İttihad gazetesinde yer alan haberde, İran Futbol Fedrasyonu ve 8 Asya ülkesinin Dünya Kupası elemelerinin ertelenmesi için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) mektup gönderdiği belirtildi.

Haberde, İran, Malezya, Japonya, Çin, Taylanda, Güney Kore, Guam, Sri Lanka ve Moğolistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle FIFA'ya Dünya Kupası elemesi aşamasında milli maçların ertelenmesi çağrısında bulunduğu açıklandı.

FIFA, önümüzdeki Perşembe günü Acil Durum Komitesi'nin ardından bu taleplerle ilgili karar verecek.

İran Milli Futbol Takımı'nın 26 ve 27 Mart tarihlerinde Dünya Kupası elemelerinin ikinci tur maçlarında sırasıyla Hong Kong ve Kamboçya takımlarıyla karşılaşması bekleniyor.

News Code 1884935

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