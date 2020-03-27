İran'da peş peşe deprem!

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Guriye kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Guriye kentinde 4,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.13'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bugün sabah saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.