AB'den George Floyd cinayetiyle ilgili açıklama: Dehşete kapıldık

ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd ve ardından düzenlenen gösteriler hakkındaki soruyu yanıtlayan Borrell, Avrupa'nın bu korkunç ölüm karşısında şoke olduğunu ve dehşete kapıldığını aktardı.

Borrell, "Tüm toplumlar aşırı güç kullanımına karşı duyarlı olmalı ve bu tür olaylara karşı güvenli, etkili ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarına saygılı bir şekilde cevap vermeli." çağrısında bulundu.

Demokratik toplumların aynı zamanda gücün bu şekilde kullanılmasını engellemesi gerektiğine işaret eden Borrell, "Bu olay gücün suistimali anlamına gelmektedir ve bununla her şekilde mücadele edilmelidir." ifadesini kullandı.

'Her türlü ırkçılık ve şiddeti kınıyoruz'

Borrell, "Her türlü ırkçılık ve şiddeti kınıyoruz" diyerek, vatandaşların özgür şekilde gösteri düzenleme hakkını desteklediklerini vurguladı.

ABD halkının birlik olarak bu olayların üstesinden gelebileceğine inandığını ifade eden Borrell, "Siyahiler dahil tüm hayatlar önemlidir." mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki 'şiddet olaylarına' müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Euronews