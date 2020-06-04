Trump'ın protestoculara karşı İncil ile poz vermesi utanç vericidir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde Enerji Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış törenine katıldı.

Video konferans youluyla törene katılan Cumhurbaşkanı Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin 4 Haziran 1963 yılındaki kıyamına atıfta bulunarak, "İran tarihinin geleceğini belirlemesi açısından son derece önemli bir tarih olarak kayıtlara geçen 4 Haziran (15 Hordad) Şah rejimi güvenlik güçlerinin Kum kentinde İmam Humeyni'yi tutuklaması, ardından başta Kum kenti olmak üzere Tahran ve İran'ın diğer kentlerine halk kıyamı şeklindeki gösterilerin yapıldığı tarihtir. İran halkının Haziran 1963 kıyamı sıradan bir olay değil, aynı zamanda dünya genelinde başlayan İslami uyanışın başlangıç noktasıdır" dedi.

Ruhani, ülkenin yeni tip koronavirüs salgının yayılması nedeniyle ekonomik ve kültürel alanda birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, İran halkının bu zor günlerde birlik olduğunu söyledi.

İran Enerji Bakanlığı'nın bugünkü projesinin açılışına değinenen Ruhani, "Bu tür projeler, tarih boyunca milletimize karşı çalışan ABD ve Siyonist rejime kesin bir yanıttır. Günümüzde ABD'nin tarihinin en kötü dönemini yaşadığını ve siyah ırkına en acımasız baskı uyguladığını görüyoruz" ifadelerinde bulundu.

ABD'nin Minneapolis kentinde, George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ardından protesto başlayan Amerikan halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Ruhani, İran'ın bu cinayeti şiddetle kınadığını söyledi.

Ruhani, "Milletine karşı harekete geçmek isteyen bir başkanın elinde İncil ile poz vermesi utanç vericidir ve İbrahimi dinler arasında yankı uyandırır. Bu kitap bizim için de kutsaldır. Biz Hz. İsa Mesih'e ve İncil'e saygı gösteriyoruz" diye konuştu.