Liverpool'dan George Floyd mesajı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da teknik direktör Jurgen Klopp ve futbolcular, dün akşam saatlerinde Anfield Stadyumu’nda gerçekleştirdikleri antrenmanda orta sahada diz çökerek yaşanan acı olaya tepki gösterdi. Ayrıca futbolcular, sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşarak birlik mesajı verdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren protestolar hız kesmeden devam ediyor.
Gösterilerin ABD geneline yayılmasının ve kontrolden çıkmasının ardından 16 eyaletteki 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kaynak: Star
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