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2 Haz 2020 12:44

Liverpool'dan George Floyd mesajı

Liverpool'dan George Floyd mesajı

Liverpool, ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi bir ABD vatandaşının polis tarafından öldürülmesine, Anfield'daki antrenmanlarında saha ortasında diz çökerek tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da teknik direktör Jurgen Klopp ve futbolcular, dün akşam saatlerinde Anfield Stadyumu’nda gerçekleştirdikleri antrenmanda orta sahada diz çökerek yaşanan acı olaya tepki gösterdi. Ayrıca futbolcular, sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşarak birlik mesajı verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren protestolar hız kesmeden devam ediyor.

Gösterilerin ABD geneline yayılmasının ve kontrolden çıkmasının ardından 16 eyaletteki 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaynak: Star

News Code 1886864

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