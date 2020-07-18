Türkiye Libya'ya 3 binin üzerinde Suriyeli 'paralı asker' konuşlandırdı

Pentagon'un iç denetim biriminin hazırladığı yılın ilk 3 ayını kapsayan raporda, Türkiye'nin binlerce kişiye, General Halife Hafter'e karşı savaşanların safında yer alma karşılığında vatandaşlık hakkı ve para teklif ettiği iddia edildi.

AP'nin haberine göre, söz konusu paralı askerlerin IŞİD ile bağlantılı olduğu iddiaları ile ilgiliyse, yapılan incelemelerde bunu kanıtlayacak bir delilin bulunmadığı belirtildi. Raporda, bu savaşçıların ideolojik veya siyasi nedenlerden dolayı değil, sunulan 'cömert maddi imkanlar'la hareket ettiği yazıldı.

Kaynak: Euronews