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18 Tem 2020 10:01

Pentagon:

Türkiye Libya'ya 3 binin üzerinde Suriyeli 'paralı asker' konuşlandırdı

Türkiye Libya'ya 3 binin üzerinde Suriyeli 'paralı asker' konuşlandırdı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığının bir raporunda, Türkiye'nin Libya'ya 3 bin 500 ila 3 bin 800 Suriyeli paralı asker konuşlandırdığı öne sürüldü.

Pentagon'un iç denetim biriminin hazırladığı yılın ilk 3 ayını kapsayan raporda, Türkiye'nin binlerce kişiye, General Halife Hafter'e karşı savaşanların safında yer alma karşılığında vatandaşlık hakkı ve para teklif ettiği iddia edildi. 

AP'nin haberine göre, söz konusu paralı askerlerin IŞİD ile bağlantılı olduğu iddiaları ile ilgiliyse, yapılan incelemelerde bunu kanıtlayacak bir delilin bulunmadığı belirtildi. Raporda, bu savaşçıların ideolojik veya siyasi nedenlerden dolayı değil, sunulan 'cömert maddi imkanlar'la hareket ettiği yazıldı.

Kaynak: Euronews

News Code 1887865

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