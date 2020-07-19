Ekonomi tarihimizin en kötü 5 yılını yaşadık

Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Tatlıoğlu, “Tüm tarihimizi büyüme ve işsizlik verilerini mercek altına alarak inceledik. Hem de TÜİK verilerini esas alarak. Ortaya çıktı ki 1975-80 dönemi hariç tutulduğunda, geride bıraktığımız 2015-2020 dönemi, Türkiye tarihinin en kötü 5 yılı” dedi. Tatlıoğlu, son 10 yılda 'yönünü aşağı çevirmiş bir Türkiye olduğunu' belirterek ülkenin potansiyelini harcadığını ifade etti.

İyi Parti ekonomi kurmayları; İyi Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, İyi Parti Mersin Milletvekili ve Parti içi Demokrasi ve Etik Kurulu Başkanı Zeki Hakan Sıdalı ve İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Cem Oba vizyon ve çözüm önerilerini aktardı.

Buluşmada, Türkiye'nin işsizliği değil istihdamı konuşması gerektiğini söyleyen Tatlıoğlu, “Türkiye'nin istihdamı 20 milyon seviyesinde. Bu rakamı 35 milyona getirmemiz gerekiyor. Bize göre en önemli mesele bu” dedi.

Tatlıoğlu, kişi başına milli gelirin 2012'de 12.500 dolar olduğunu, bu yıl ise 8.500 dolar olduğunu belirtti. Türkiye'nin yoksullaşma sürecinde olduğunu savunan Tatlıoğlu, “Şu an Türkiye'nin bir tane hedefi yok. Yönetilemeyen bir ekonomi var. Biz şimdi ekonomi vizyon programı hazırlıyoruz. En geç eylül ayında her alandaki önerilerimizi masaya koyacağız. Tarım sektöründen KOBİ'lere kadar pek çok alanda duvarları yıkmak gerekiyor” diye konuştu.