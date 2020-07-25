Siyonist güçlerinden Suriye topraklarına saldırı

Suriye merkezli Alikhbaria TV kanalı, bu sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan "Macdal Şams" bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
Siyonist güçlerinin, Suriye'nin güneyindeki bölgeye savaş helikopterleriyle hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Bazı kaynaklar, Siyonist güçlerinin Kuneytire'deki Suriye hava savunmasına karşı iki füze fırlattığını açıkladı.
Siyonist Rejim güçleri, dün sabah saatlerinde işgal altındaki topraklara açılan ateşten Şam’ı sorumlu tuttuğunu öne sürmüştü.
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