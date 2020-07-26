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26 Tem 2020 09:41

Siyonist Rejim son 2 günde 29 kez Lübnan hava sahasını ihlal etti

Siyonist Rejim son 2 günde 29 kez Lübnan hava sahasını ihlal etti

Lübnan, ülkenin son 2 günde 29 kez Siyonist Rejim tarafından hava sahası ihlaline maruz kaldığını duyurdu. 

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Cuma günü düşman İsrail'e ait keşif uçakları ile 20 kez, cumartesi günü ise 9 kez hava sahası ihlali yapıldı" ifadesi yer aldı. 

Hava sahası ihlallerinin tümünün dairesel uçuşla gerçekleştiği belirtilen açıklamada, söz konusu ihlallerin Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli takip edildiği kaydedildi. 

Öte yandan Lübnan resmi ajansı da haberinde, "düşman kuvvetlerinin keşif ve gözetleme amaçlı insansız hava araçları (İHA) kaldırdığını, ülkenin güneyindeki Hula beldesi üzerinde uçurduğunu" duyurdu. 

Konuya ilişkin Siyonist Rejim tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 

Kaynak: Sputnik

News Code 1888049

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