Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

Tel Aviv'de dün binlerce gösterici, yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi. Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteride, Netanyahu aleyhine sloganlar atıldı.

Aralarında emekli askerlerin de bulunduğu bir grup protestocu, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun istifası talebiyle bir aydan uzun süredir Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenliyordu.

Önceki gün düzenlenen gösterilerde de protestocular ve polis arasında yaşanan arbedede, 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Euronews