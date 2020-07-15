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15 Tem 2020 09:19

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

Tel Aviv'de binlerce gösterici, yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi.

Tel Aviv'de dün binlerce gösterici, yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi. Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteride, Netanyahu aleyhine sloganlar atıldı.

Aralarında emekli askerlerin de bulunduğu bir grup protestocu, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun istifası talebiyle bir aydan uzun süredir Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenliyordu.

Önceki gün düzenlenen gösterilerde de protestocular ve polis arasında yaşanan arbedede, 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Euronews

News Code 1887806

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