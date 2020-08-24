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24 Ağu 2020 20:46

Türk Deniz Kuvvetleri, yarın Girit'in güneyinde tatbikat yapacak

Türk Deniz Kuvvetleri, yarın Girit'in güneyinde tatbikat yapacak

Edinilen bilgiye göre, 25 Ağustos Salı günü Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Girit'in güneyinde tatbikat yapacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye yarın Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacak.

Türkiye'den Yunanistan'a tatbikat misillemesi geldi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Ağustos Salı günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Girit'in güneyinde tatbikat yapacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın, "Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini" açıklamasını, "iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet" olarak değerlendirmişti.

News Code 1888691

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