Der Spiegel: 'Erdoğan Yunanistan ile savaş riskine giriyor'

Dergide yayımlanan makalede, Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki doğalgaz çalışmalarında dışlanmış hissettiği ve tam da bu yüzden konuya ağırlık verdiği tespiti yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın samimi olmadığını Mısır ile yaptığı anlaşmada gördük. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın" ifadeleriyle Atina'yı hedef almıştı.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilime atıfla "Biz bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye hazırız" ifadelerini de kullanmıştı.

Alman Der Spiegel'deki analizde, "NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan donanmalarını birbirlerinin üzerine sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz bölgesindeki ulusal sınırların yeniden çizilmesini istiyor" ifadeleri dikkat çekti.

Maximilian Popp imzasıyla yayımlanan makalede, son dönemde Yunanistan, Rum Kesimi, Mısır, İsraili Ürdün ve İtalya’nın bölgede doğalgaz ve enerji kaynağı arama sürecine girdiği ve Erdoğan’ın yalnız ve dışlanmış hissettirildiği öne sürüldü ve, "Erdoğan Mavi Vatan doktrinini, yaralanmış onurunu ve iç siyasetteki hesaplamalar yüzünden öne çıkarıyor gibi görünüyor. Temmuz ayında Türkiye’nin itirazlarına rağmen İsrail yönetimi Eastmed boru hattının yapımı için çalışmalara başlamıştı. Bu boru hattı doğal gazı İsrail’in sularından Rum Kesimi ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşımasını öngörüyor" yorumu yapıldı.

Makalede şu ifadeler dikkat çekti:

"Akdeniz’deki gerilim aynı zamanda Erdoğan’ın iç siyasetteki sorunlarından dikkati dağıtmaya olanak sağlıyor. Türkiye ekonomisi yıllardır krizde ve bu durum koronavirüs salgınıyla daha da ileri taşındı. Türk lirası tarihi bir düşüş yaşayarak euro karşısında 9 liraya geriledi. Erdoğan, anketlerde de daha önce hiç olmadığı kadar geriledi."

Kaynak: Ahval