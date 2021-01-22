  1. Kültür
22 Oca 2021 17:57

İran'da uluslararası hat sanatı sergisi düzenleniyor

İran'da uluslararası hat sanatı sergisi düzenleniyor

Bu sene ilki düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Hat Sanatı Sergisi "Kalemin Dansı" temasıyla Meşhed kentinde açıldı.

Bu sene ilki düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Hat Sanatı Sergisi, "Kalemin Dansı" temasıyla Meşhed kentindeki Horasan Müzesi'nde açıldı. Sergide, 29 ülkeden sanatçıların 233 adet eseri gösterime sunulacak.

Seçilen eserlerin bazıları ise Tahran'daki Sanat Akademisi ile İran Mall Alışveriş Merkezi'nde halka açık olarak sergilenecek.

UNESCO İran Milli Komisyonu insiyatifiyle düzenlenen sergi 28 Ocak tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Aşağıdaki linkten sergide sanal yolculuk yapabilirsiniz.

https://gallery.irunesco.org/en/home-en/

News Code 1892011

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