Londra'da "Epik İran" sergisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Victoria ve Albert Müzesi'nde 5 bin yıllık İran medeniyetinin geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı "Epik İran" sergisi 27 Mayıs tarihinde açıldı.

İran tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan sergide İran'ın çeşitli tarihi dönemlere ait 300'den fazla tarihi eser 10 bölümde izleyicilere sunuluyor.

İran’ın Londra Maslahatgüzarı Seyyid Mehdi Hüseyni Metin, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği açıklamada, "Sergi teklifi yaklaşık iki yıl önce İran Büyükelçiliği tarafından Victoria ve Albert Müzesi'ne sunuldu ve müze yetkilileri ise teklifimizi memnuniyetle karşıladı." dedi.

Hüseyni Metin, "Bu sergi, İran medeniyetinin gizli boyutlarını belirlemeye ve tarihsel yanlışları ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Victoria ve Albert Müzesi Başkanı Tristram Hunt, serginin 27 Mayıs'taki açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İngilizler medya üzerinden İran'ın sadece bir yönünü görebilirler, ancak bu sergi onların İran kültürü ve medeniyetinin çeşitli boyutlarını, güzelliğini ve zenginliğini tanımalarına yardımcı olacaktır." demişti.

Serginin tasarımcılarından John Crits ise, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Dünya yakın zamanlarda İran'ın şaşırtıcı ve eski bir sanata ve aynı zamanda uzun yıllara dayanan harika bir kültürel mirasa sahip olduğunu fark etti." şeklinde konuşmuştu.

"Epik İran" sergisi 12 Eylül 2021 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.