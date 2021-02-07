https://tr.mehrnews.com/news/1892359/ 7 Şub 2021 11:20 News Code 1892359 Video Video 7 Şub 2021 11:20 Yemen'de Suudi koalisyona ait araç böyle imha edildi Yemen'de Ensarullah Hareketi'ne bağlı gönüllü halk güçleri Suudi koalisyona ait aracı kontrollü şekilde imha etti. indir 1 MB News Code 1892359 کپی شد Ekler Yemen Yemen Savaşı Suudi Arabistan Ensarullah Hareketi İlgili haberler BM Yemen Temsilcisi Tahran'da İran'dan Biden'ın Yemen kararına ilk tepki ABD, Ensarullah Hareketi'ni 'terör örgütü' listesinden çıkaracak BAE, Yemen'deki askeri varlığını sonlandırdı
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