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7 Şub 2021 11:20

Yemen'de Suudi koalisyona ait araç böyle imha edildi

Yemen'de Suudi koalisyona ait araç böyle imha edildi

Yemen'de Ensarullah Hareketi'ne bağlı gönüllü halk güçleri Suudi koalisyona ait aracı kontrollü şekilde imha etti.

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News Code 1892359

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